Rando active – Fumel Coquillou Fumel, 13 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée active de 11,7 km autour de Fumel, avec un dénivelé de 290 m, animée par Antoine.

Rendez-vous à 9h au Tennis Club Fumélois , rue du Centre Culturel.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Coquillou Tennis Club Fumelois

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La asociación Les Chemins de Thézac organiza una marcha activa de 11,7 km alrededor de Fumel, con un desnivel de 290 m, dirigida por Antoine.

Cita a las 9 h en el Tennis Club Fumélois, rue du Centre Culturel.

Si el tiempo es incierto, póngase en contacto con el monitor.

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine aktive Wanderung von 11,7 km rund um Fumel mit einem Höhenunterschied von 290 m, die von Antoine geleitet wird.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Tennis Club Fumélois , rue du Centre Culturel.

Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Animateur wenden.

