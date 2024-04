Coquillette la Mauviette Médiathèque Le Tréport, samedi 12 octobre 2024.

Coquillette la Mauviette Médiathèque Le Tréport Seine-Maritime

Jeune public à partir de 4 ans

Caroline Guyot nous conte l’histoire de Malo, un garçon pas comme les autres. À la naissance, il avait tout d’un adorable bébé, puis ça s’est gâté… Une coquille, comme celle d’un escargot, a poussé sur son dos. C’est bizarre, mais c’est comme ça.

Sauf que dans la cour de récré, la vie n’est pas toujours drôle pour Malo, à cause des affreux frères Williams qui lui ont donné ce terrible surnom de Coquillette la mauviette . Heureusement, il y a Nina, sa meilleure amie…

À partir d’un conte musical d’Arnaud Catherine, romancier, et de Florent Marchet, auteur-compositeur, la comédienne recrée sur le plateau tout un univers poétique et drôle, simple et musical, avec figurines animées, boule à neige et animaux à ressorts.

Un spectacle pour les tout-petits à partir de 4 ans où la tolérance est reine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 16:00:00

fin : 2024-10-12 16:30:00

Médiathèque 18 Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie mediatheque@ville-le-treport.fr

L’événement Coquillette la Mauviette Le Tréport a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers