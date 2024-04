Coquillette la Mauviette Parvis de la Tolérance Eu, samedi 12 octobre 2024.

Coquillette la Mauviette Parvis de la Tolérance Eu Seine-Maritime

Un spectacle coprogrammé avec le Théâtre du Château de la Ville d’Eu et le Réseau des Bibliothèques des Villes Sœurs

D’après le livre d’Arnaud Cathrine et de Florent Marchet (Actes Sud Junior).

Caroline Guyot nous conte l’histoire de Malo, un garçon pas comme les autres. À la naissance, il avait tout d’un adorable bébé, puis ça s’est gâté… Une coquille, comme celle d’un escargot, a poussé sur son dos. C’est bizarre, mais c’est comme ça.

Sauf que dans la cour de récré, la vie n’est pas toujours drôle pour Malo, à cause des affreux frères Williams qui lui ont donné ce terrible surnom de Coquillette la mauviette . Heureusement, il y a Nina, sa meilleure amie…

À partir d’un conte musical d’Arnaud Cathrine, romancier, et de Florent Marchet, auteur-compositeur, la comédienne recrée sur le plateau tout un univers poétique et drôle, simple et musical, avec figurines animées, boule à neige et animaux à ressorts.

Un spectacle pour les tout-petits à partir de 4 ans où la tolérance est reine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 13:30:00

fin : 2024-10-12 14:00:00

Parvis de la Tolérance Bibilothèque d’Eu

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie contact@theatreduchateau.fr

