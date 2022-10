Coquilles

Coquilles, 3 mars 2023, . Coquilles



2023-03-03 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-03 De retour sur les traces de son enfance, Benjamin souhaite retrouver cette sensation légère et insouciante qui accompagnait ses échappées dans l’estuaire de l’Orne. Il convoque alors son amie, Mathilde, qui décide de venir avec son tout dernier appareil photo pour le filmer. Ensemble, ils partent à la découverte d’un paysage connu aux visages inconnus.

À partir de paroles récoltées auprès d’historiens, de pêcheurs, de chasseurs, de biologistes… ce duo d’artistes nous livre un récit tendre et poétique mêlant théâtre et vidéo. L’estuaire devient alors un espace possible pour questionner et délirer le monde.

Dans le cadre du festival « A partir du réel »

Crédits photos : Mathilde Gilot De retour sur les traces de son enfance, Benjamin souhaite retrouver cette sensation légère et insouciante qui accompagnait ses échappées dans l’estuaire de l’Orne. Il convoque alors son amie, Mathilde, qui… dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville