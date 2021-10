Goulven Goulven Finistère, Goulven Coquillages et laisse de mer Goulven Goulven Catégories d’évènement: Finistère

Goulven

Coquillages et laisse de mer Goulven, 3 novembre 2021, Goulven. Coquillages et laisse de mer 2021-11-03 – 2021-11-03

Sur réservation. maisondesdunes@hlc.bzh +33 2 98 61 69 69 http://www.maisondesdunes.bzh/ Partons en famille à la recherche des petits trésors de la plage : coquillages et laisses de mer qui jonchent nos magnifiques plages de sables blancs. Animation conseillée avec des enfants.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Goulven Autres Lieu Goulven Adresse Ville Goulven lieuville 48.63953#-4.29137