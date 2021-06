Coquillages et crustacés Port-Bail-sur-Mer, 3 novembre 2021-3 novembre 2021, Port-Bail-sur-Mer.

Coquillages et crustacés 2021-11-03 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-03

Port-Bail-sur-Mer Manche

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient dans le sable, sous les rochers et les algues. Venez découvrir ce monde fascinant d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores et mieux connaître leur biologie.

