Coquillages et crustacés, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Luc-sur-Mer. Coquillages et crustacés 2021-07-11 17:00:00 – 2021-07-11 19:30:00

Luc-sur-Mer Calvados Luc-sur-Mer Vous serez sans doute surpris de voir que sur ces plages, si souvent convoitées pour la baignade, se dissimulent aussi des espèces remarquables. Apprenez à reconnaître quelques coquillages et autres espèces adaptées à ces rudes conditions de vie que leur imposent les marées, le sable ou les rochers… Ce sera aussi l’occasion de vous familiariser avec une pratique respectueuse de la pêche à pied de loisir en toute sécurité.

+33 2 31 97 33 25

