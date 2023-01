Coquillages et crustacés : les secrets de la marée basse Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’Évènement: Finistère

Coquillages et crustacés : les secrets de la marée basse Plouezoc'h, 24 février 2023

Finistère Pour découvrir la vie à marée basse, cherchons dans les rochers, dans les flaques, dans le sable. Comment font les animaux pour survivre ? Comment se déplacent-ils, se nourrissent-ils ? Quelles sont les bonnes pratiques de pêche à pied ? “Coquillages et crustacés” vous dévoilera tous ces secrets ! Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo. Parking après le Cairn de Barnenez Barnénez Plouezoc’h

