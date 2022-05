Coquillages et crustacés… Centre ELIE MOMBOISSE, 19 juillet 2022, PORTBAIL.

du mardi 19 juillet au vendredi 29 juillet à Centre ELIE MOMBOISSE

Coquillages et crustacés ; tes amis et toi allez vivre a 100% ce séjour face à la mer, faire le plein de sensations autour du vent ,du sable et de l’eau ! Au programme: – initiation pêche à pieds pour découvrir les secrets de l’estran ,des animaux cachés et la protection de l’environnement. -Découverte du pilotage de char à voile avec 3 séances de 2h. Expérimenter énergie éolienne, sentir la sensation de vitesse dans ce drôle d’engin. – Randonnée sur le Sentier des Douaniers, GR223. Découverte d’un site protégé Natura 2000 à la vue exceptionnelle avec repas trappeur. – Activités quotidiennes de bord de mer; baignades, land ‘art, jeux de plage, pour se détendre et s’amuser. – Les incontournables; grands jeux collectifs de coopération, activités créatives, veillées… Pense à te protéger de l’eau et du vent !, Bottes de pluie, lunettes de soleil, et veste imperméable sont de rigueur. Aucun document d’aptitude nécessaire pour ce séjour. L’écoute et le respect des rythmes permettront la tenue d’un séjour où tous, profiteront et s’épanouiront. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 670,00 €

Vacances les pieds dans l’eau sur une plage normande ! Deviens pilote de char à voile, pêcheur à pieds et profite !

Centre ELIE MOMBOISSE 4, rue Pierre Curie, 50580 PORTBAIL PORTBAIL



2022-07-19T15:00:00 2022-07-19T00:00:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T00:00:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T00:00:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T00:00:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T00:00:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T00:00:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T00:00:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T00:00:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T00:00:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T00:00:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T13:00:00