Coquillages & crustacés : secrets de la marée basse Plouezoc'h

2022-04-20

Plouezoc’h Finistère Plouezoc’h Pour découvrir la vie à marée basse, cherchons dans les rochers, dans les flaques, dans le sable. Comment font les animaux pour survivre ? Comment se déplacent-ils, se nourrissent-ils ? Coquillages et crustacés vous dévoileront tous leurs secrets.

Inscriptions obligatoires. Nombre de participants limité. Barnénez, Plouezoc’h. – Sortie en compagnie d’un animateur nature, proposée par le CPIE Pays de Morlaix.

– Prévoir bottes et vêtements chauds.

