COQUES EN BOIS

2022-05-31 – 2022-05-31 Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Nombre de places limité.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. RENCONTRES AVEC NOS PASSIONNÉS – COQUES EN BOIS « Les bateaux dans le port n’auront plus de secrets pour vous » Venez découvrir « l’Association Coques en Bois ».

En véritable passionné, un de ses membres vous raconte l’histoire des bateaux visibles dans le vieux port de Pornic !

