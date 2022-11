Coquelicot : Le One musical déjanté sur la quête de soi Théâtre de la Contrescarpe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Coquelicot : Le One musical déjanté sur la quête de soi Théâtre de la Contrescarpe, 3 novembre 2022, Paris. Du jeudi 03 novembre 2022 au jeudi 22 décembre 2022 :

jeudi

de 19h00 à 20h15

. payant Tous Prisca Demarez réunit aussi bien la pêche de Caroline Vigneaux que l’agilité et la verve de Véronic DiCaire. » Coquelicot est un spectacle délicieux qui fait un bien fou. Un spectacle particulièrement tendre bourré d’humanité et d’humour qui donne envie de rire, de chanter et de danser. » FOUD’ART Théâtre de la Contrescarpe 5 rue Blainville 75005 Paris Contact : https://www.theatredelacontrescarpe.fr/spectacle/coquelicot/ hthttps://www.theatredelacontrescarpe.fr/spectacle/coquelicot/

@Maïna Salmon

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Contrescarpe Adresse 5 rue Blainville Ville Paris lieuville Théâtre de la Contrescarpe Paris Departement Paris

Théâtre de la Contrescarpe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Coquelicot : Le One musical déjanté sur la quête de soi Théâtre de la Contrescarpe 2022-11-03 was last modified: by Coquelicot : Le One musical déjanté sur la quête de soi Théâtre de la Contrescarpe Théâtre de la Contrescarpe 3 novembre 2022 Paris Théâtre de la Contrescarpe Paris

Paris Paris