Médiathèque des Chartreux, le samedi 2 avril à 11:00

Pour les 6 mois – 3 ans. Un asticot sur un coquelicot, c’est rigolo…Allez, tous au jardin ! Pas besoin de mettre des bottes, les herbes folles et les petites graines poussent dans nos mains ! Si on souffle dessus, des fleurs apparaissent, et des petites bêtes peuvent s’y promener… Au-delà de 10 min après le début du spectacle plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Inscription à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62.

Spectacle par Cécile Demaison. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T11:30:00

