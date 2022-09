Découverte d’un magasin coopératif et participatif Coquelicoop Fresnes Catégories d’évènement: Fresnes

Découverte d’un magasin coopératif et participatif Coquelicoop, 1 octobre 2022, Fresnes. Découverte d’un magasin coopératif et participatif 1 octobre – 31 décembre, les samedis Coquelicoop Visite guidée et échange avec des coopérateurs et des coopératrices handicap moteur mi Coquelicoop 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes Zola Fresnes 94260 Val de Marne Île-de-France Vous êtes sensibles aux enjeux écologiques et humains, et nous souhaitons partager avec vous les objectifs de Coquelicoop, notre commerce coopératif et participatif situé à Fresnes:

Coquelicoop, c’est le supermarché du futur.

Notre modèle alternatif et innovant doit profiter au plus grand nombre.

Nous maîtrisons ce que nous consommons.

Nous créons des liens privilégiés avec nos maraîchers, nos fournisseurs et entre nous.

Notre action a du sens dès maintenant et pour le futur.

