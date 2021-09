BourganeufBourganeuf Bourganeuf Bourganeuf Bourganeuf, Creuse Coquelicontes Bourganeuf Bourganeuf BourganeufBourganeuf Catégories d’évènement: Bourganeuf

Creuse

Coquelicontes Bourganeuf Bourganeuf, 29 septembre 2021, BourganeufBourganeuf. Coquelicontes 2021-09-29 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-29

Bourganeuf Creuse Bourganeuf Bourganeuf Maison de l’Enfant, à 14h30. Tout public.Gratuit. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Réservation : 05 55 64 26 81 Coteries de Frédérique Lanaure coquelicontes@alca-nouvelle-aquitaine.fr +33 5 44 30 26 26 Maison de l’Enfant, à 14h30. Tout public.Gratuit. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Réservation : 05 55 64 26 81 dernière mise à jour : 2021-09-22 par OT Creuse Sud-Ouest

Détails Catégories d’évènement: Bourganeuf, Creuse Autres Lieu Bourganeuf Bourganeuf Adresse Ville BourganeufBourganeuf lieuville 45.95527#1.75944