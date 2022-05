Coquelicontes : Ballade Irlandaise Mérinchal Mérinchal Catégorie d’évènement: Mérinchal

Coquelicontes : Ballade Irlandaise Mérinchal, 22 mai 2022, Mérinchal. Coquelicontes : Ballade Irlandaise Mérinchal

2022-05-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-22 15:45:00 15:45:00

Mérinchal Creuse 6 Rue du Château de la Mothe Château de la Mothe Mérinchal DIMANCHE 22 MAI – 15h00

Ballade Irlandaise – Caroline Sire

Durée : 30-45 min

Gratuit

Spectacle en extérieur tout public à partir de 4 ans DIMANCHE 22 MAI – 15h00

Ballade Irlandaise – Caroline Sire Rentre chez toi, Padraig, rentre chez toi !

Ta femme attend un bébé fort comme le chêne, un vrai géant !

Rentre chez toi, Padraig, c’est le moment !

Eh ! … C’est pas tous les jours qu’on entend un crabe parler…

Où l’on croise des frères qui tombent dans des puits, des lunettes de soleil sur des éléphants gris, des coqs qui font ami ami avec des souris …

Quel embrouillamini ! coquelicontes@gmail.com +33 5 55 67 20 38 DIMANCHE 22 MAI – 15h00

Ballade Irlandaise – Caroline Sire

Durée : 30-45 min

Gratuit

Spectacle en extérieur tout public à partir de 4 ans Mérinchal

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Mérinchal Autres Lieu Mérinchal Adresse Ville Mérinchal lieuville Mérinchal

Mérinchal Mérinchal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merinchal/

Coquelicontes : Ballade Irlandaise Mérinchal 2022-05-22 was last modified: by Coquelicontes : Ballade Irlandaise Mérinchal Mérinchal 22 mai 2022

Mérinchal