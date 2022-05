Coquelicontes, 25 mai 2022, .

Coquelicontes

2022-05-25 – 2022-05-25

Goûter conté : Le roi et la puce par Guy PRUNIER

Au-devant du cortège à cheval, va le roi. Tout derrière, c’est la puce au bout de la queue du chat. C’est le roi et la puce invités à boire le thé chez la princesse de chine qui habite à l’horizon. Young Yu Leen c’est son nom…

Guy Prunier aime les mots, la musique des mots, les mots en musique et même la musique sans mots. Mais c’est avant tout le besoin de partager ses joies, ses espoirs et ses inquiétudes avec ses contemporains, adultes et enfants, qui le pousse sur les scènes les plus variés, des théâtres aux plus discrètes salles de village.

5 € / gratuit -12 ans. Renseignements au 05 55 93 99 92.

bibliotheque@mairie-egletons.fr +33 5 55 93 99 92

