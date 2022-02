Coqs en pâtes avec Christelle et Sébastien Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Connaissez-vous le Moulin d’Eugénie à Savournon ? Christelle et Sébastien Achard viennent de lancer la première gamme de pâtes 100 % fermières « Made in Hautes-Alpes ». Des pâtes (corolles, fusilli, conchiglie et épis de blé) fabriquées dans leur exploitation avec une farine de blé cultivée sur les hauteurs du Val de Durance et moulue à la meule de pierre comme autrefois. Une ferme qui produit également des œufs bio pondus par 12 000 poules brunes de race Loman qui évoluent chaque jour en plein air sur un terrain clôturé de 4,5 hectares. Une expérience culinaire originale à déguster sans modération sur le stand des Hautes-Alpes. Des pâtes 100 % fermières « Made in Hautes-Alpes » réalisées avec une farine de blé cultivée sur les hauteurs de la Durance et moulue à la meule de pierre. Une première à déguster sans moderation.. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

