Copropriétés : Quand les copropriétaires ne paient pas leurs provisions de charges ———————————————————————————- Le syndicat des copropriétaires doit pourvoir à l’entretien et la conservation de l’immeuble. A cet effet, un budget est voté chaque année ainsi que des travaux. Et à chaque trimestre, des appels de provisions de charges ont lieu. Mais, certains copropriétaires ne paient pas leurs charges pour différentes raisons (parce qu’ils sont impécunieux, ou de mauvaises foi, parce qu’ils sont décédés). A partir de quel moment l’équilibre financier de la copropriété est-il en péril ? Quel est le rôle du syndic et du conseil syndical ? Ecoutez la juriste de l’Association des Responsables de Copropriétés (ARC) assistée d’un syndic professionnel et posez leurs vos questions. Animé par l’ARC **→ Mardi 19 avril 2022 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien : [https://forms.gle/CTf4LfeEa8siVyQY7](https://forms.gle/CTf4LfeEa8siVyQY7) vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

