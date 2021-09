Lille Lille Lille, Nord [Copropriété] Les troubles anormaux du voisinage Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Lille, le mardi 21 septembre à 17:30

### Les troubles anormaux du voisinage en copropriété Les tensions entre voisins sont courantes au sein d’une copropriété. La crise sanitaire, le confinement ont conduit, parfois, dans certains immeubles, à l’augmentation des troubles anormaux du voisinage. Qu’est-ce qu’un trouble anormal du voisinage ? Sur quels moyens légaux peut-on s’appuyer pour les faire cesser ? Ecoutez la juriste de l’ARC et posez-lui vos questions. **→ Mardi 21 septembre 2021 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.** [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22qpfx7dEgh_3apX1qvOj0T7aU4hk9UOvha8EFyYaTfu0uA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22qpfx7dEgh_3apX1qvOj0T7aU4hk9UOvha8EFyYaTfu0uA/viewform?usp=sf_link)

