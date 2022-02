COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL DES DANSES URBAINES « GROOVE-N-MOVE » AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL DES DANSES URBAINES « GROOVE-N-MOVE » AMR / Sud des Alpes, 9 mars 2022, Genève. COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL DES DANSES URBAINES « GROOVE-N-MOVE »

AMR / Sud des Alpes, le mercredi 9 mars à 20:30

Voici notre deuxième collaboration avec Groove’N’Move, après la magnifique rencontre faite lors de notre 40e Amr Jazz Festival en 2021. Cette fois-ci, elle aura lieu à l’AMR, avec quatre duos improvisés de danse et de musique, dans la cadre de la 12è édition du Festival de Groove’N’Move (5 -13 mars). Suite au succès de la première édition en 2021, 4 nouveaux duos danseur·euse-musicien·ne, ne s’étant jamais rencontrés avant, se succéderont sur scène avec des performances improvisées. Sans aucune chorégraphie, ni partition, les artistes s’accorderont avec pour seule ligne directrice l’espace et le temps. Une soirée placée sous le signe de l’improvisation, de la spontanéité, de l’échange et du partage, points de convergences aussi fascinants qu’inattendus entre le jazz et les danses urbaines. POUR LA BILLETTERIE : [https://groove-n-move.ch/](https://groove-n-move.ch/) Branca , dance Emanuelle Bonnet, chant Nao , dance François Tschumy, pedal steel Raf , dance Sylvie Canet, guitare Sweet , dance Benoît Gautier, contrebasse

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL DES DANSES URBAINES « GROOVE-N-MOVE » AMR / Sud des Alpes 2022-03-09 was last modified: by COPRODUCTION AVEC LE FESTIVAL DES DANSES URBAINES « GROOVE-N-MOVE » AMR / Sud des Alpes AMR / Sud des Alpes 9 mars 2022 AMR / Sud des Alpes Genève genève

Genève