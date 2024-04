Coppélia Théâtre du Capitole Toulouse, vendredi 18 avril 2025.

Coppélia Accomplissement du ballet-pantomime, Coppélia, créé le 25 mai 1870, est l’un des ballets les plus représentatifs de l’école française, basé sur le style raffiné enseigné au Ballet de l’Opéra de Paris. 18 – 25 avril 2025 Théâtre du Capitole De 8 à 70€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-04-18T20:00:00+02:00 – 2025-04-18T22:10:00+02:00

Fin : 2025-04-25T20:00:00+02:00 – 2025-04-25T22:10:00+02:00

Jean-Guillaume Bart, Étoile du Ballet de l’Opéra national de Paris et chorégraphe, proposera sa version de l’œuvre dans l’esprit de la tradition du grand ballet français. Il voit dans Swanilda « un personnage moderne, volontaire et dynamique. C’est elle qui mène l’enquête, qui mène la danse… ». Sur la partition mélodieuse et colorée de Delibes, il fera revivre ce conte étrange et enchanteur dans des décors d’Antoine Fontaine et des costumes de Christian Lacroix.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

ballet danse

© Sébastien Tavarès Gomes / © Jessica Michault