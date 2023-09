Copie de Mois du Doc : Projection de « Clean with me (After Dark) » Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Copie de Mois du Doc : Projection de « Clean with me (After Dark) » Médiathèque Françoise Sagan Paris, 14 novembre 2023, Paris. Le mardi 14 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du Mois du film documentaire, venez assister à la projection du court-métrage « Clean with me (After Dark) » en présence de la réalisatrice et d’une journaliste. Mardi 14 novembre à 19h Projection-rencontre : Clean with me (After Dark) Sur YouTube, des centaines de femmes se filment en train de faire le ménage chez elles.

Bien plus que de simples tutos et derrière l’épanouissement familial

affiché, ces vidéos dévoilent des détresses et solitudes vertigineuses. La projection du court-métrage (22 minutes) sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Gabrielle Stemmer et la journaliste Mathilde Saliou. Après un master en littérature, Gabrielle Stemmer entre à La Fémis dans le département montage. Elle décide de mettre à profit son étrange fascination pour les vidéos « Clean With Me » à l’occasion de son film de fin d’études. En 2020 elle reçoit le Prix Émergence de la Scam. Aujourd’hui elle continue son exploration du Youtube féminin avec la série Femmes sous algorithmes pour Arte. Journaliste et autrice, Mathilde Saliou étudie les effets des technologies sur la société. Elle a notamment écrit Techno-féminisme, comment le numérique aggrave les inégalités (Grasset, 2023) Cette soirée s’inscrit dans le cadre du festival du Mois du Film Documentaire qui a cette année pour thème « Prendre la parole ». Toute la programmation du festival est à retrouver ici : Le mois du film documentaire (moisdudoc.com) Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

