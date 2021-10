Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse COPERNICUS DAYS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

COPERNICUS DAYS Toulouse, 23 octobre 2021, Toulouse. COPERNICUS DAYS 2021-10-23 – 2021-10-24 LA CITE DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord

Toulouse Haute-Garonne Alors que le réchauffement climatique ne cesse de s’accélérer depuis le début des années 2000, le climat et l’environnement ont pris une place majeure dans les préoccupations des sociétés. Pour répondre aux défis environnementaux, l’Union Européenne a lancé Copernicus, le plus grand programme mondial d’Observation de la Terre. La Cité de l’espace propose un week-end riche en découvertes avec des animations inédites ! Au programme:

– Festival de films Imax ®: Chasseurs d’astéroïdes 3D, Planet Power & Hurricane 3D

– Cafés Copernicus

– Table ronde

– Conférence Découvrez le programme complet sur: https://www.cite-espace.com/…/copernicus-day-grand-public/ Entrée gratuite pour les films Imax, les Cafés Copernicus, la table ronde et les expositions Copernicus.

L’entrée reste payante pour accéder au reste de la visite de la Cité de l’espace Un événement inédit !

