COPASETIC JIVE Théâtre de l’Aquarium, 21 mai 2023, Paris.

.Tout public. payant De 12€ à 22€

Le Umlaut Big Band enflamme le Théâtre de l’Aquarium d’un concert très swing ! Un orchestre, des musiciens, le goût du jazz, de l’archive et de la création.

14 cats: 3 Gabriels, 2 Slush-Pumps, 5 Plumbings including a few Licorice Sticks, Ivories, Belly-Fiddle, Doghouse and a Suitcase. (14 musiciens : 3 trompettes, 2 trombones, 5 saxophones dont quelques clarinettes, un piano, une guitare, une contrebasse et une batterie.) Get your boots on !

Ensemble associé au Théâtre de l’Aquarium, le Umlaut Big Band est un orchestre de quatorze musiciens virtuoses, présents sur les scènes actuelles de jazz et de musique contemporaine en France et en Europe, qui mène un travail d’exploration et de transcription unique, principalement concentré sur le répertoire des Big band des années 1920 à 1940. Dirigé par Pierre-Antoine Badaroux, Umlaut joue sur scène des arrangements réécrits sur la base de partitions et d’enregistrements rares, dénichés aux origines du Big band. Depuis 2016, l’orchestre passe aussi commande d’œuvres originales à ses membres et à des compositeurs invités.

À chaque concert, le Umlaut Big Band concocte une setlist sur mesure et propose un tour d’horizon des orchestres de l’époque (Benny Carter, Duke Ellington, Sam Wooding, Fletcher Henderson…) et des arrangeurs souvent peu mentionnés dans l’histoire du jazz, malgré leur rôle fondamental dans cette révolution musicale. L’occasion de retrouver l’œuvre de l’arrangeuse et pianiste Mary Lou Williams, à laquelle l’ensemble vient de consacrer une remarquable monographie.

Durée : 1h45 avec entracte

Distribution / Production

Saxophone alto, direction : Pierre-Antoine Badaroux

Saxophone alto, clarinette : Antonin-Tri Hoang

Saxophone ténor, clarinette : Pierre Borel

Saxophone ténor, clarinette, clarinette basse : Geoffroy Gesser

Saxophone alto, saxophone baryton, saxophone basse : Benjamin Dousteyssier

Trompette : Brice Pichard

Trompette : Pauline Leblond

Trompette : Gabriel Levasseur

Trombone : Michaël Ballue

Trombone : Alexis Persigan

Piano : Matthieu Naulleau

Guitare : NN

Contrebasse : Sébastien Beliah

Batterie : Antonin Gerbal

Production : Nawel Benziane

Production : association UMLAUT

En coréalisation avec la vie brève – Théâtre de l’Aquarium

Théâtre de l'Aquarium La Cartoucherie – 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

