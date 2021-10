Copains du monde ADEPPA, 31 octobre 2021, Vigy.

Copains du monde

du dimanche 31 octobre au samedi 6 novembre à ADEPPA

Le site ——- Située sur un site de 13 hectares en bordure de forêt, l’Adeppa organise des séjours vacances dans ses 4 pavillons de 35 à 57 lits. Le séjour “Copain d’avant” est né d’une coopération entre notre association et la Fédération Départementale du Secours Populaire. Le projet ——— Le séjour “Copain du Monde” permet à des enfants de familles en grande précarité socio-économique de participer à un séjour de vacances qui mêle activités sportives, ludiques et culturelles tout en leur apportant des renforcements scolaires. Ces temps de vie en collectivité permettront aussi de favoriser le vivre-ensemble, de développer les gestes éco-responsables. Le groupe d’environ 25 jeunes de 11 à 15 ans sera divisé en plusieurs sous groupes lors des temps d’activités, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.Les petits groupes favorisent également l’autonomie par la prise de décisions quant aux choix des activités, à l’expression du ressenti de chacun dans l’intérêt du groupe. Les groupes restreints accélèrent aussi les relations amicales entre les enfants. Par des animations nature telles que la découverte d’une mare pédagogique, l’étude d’une ruche habillés en apiculteurs, la recherche de traces et d’indices d’animaux de la forêt, le contact avec les 80 animaux de la ferme par un nourrissage quotidien, les enfants participeront activement au respect de l’environnement par la découverte de la biodiversité, des sensations fortes liées à l’approche du milieu forestier. Des livrets distribués à chaque enfant à la suite de l’animation leur permettront de réinvestir, avec les animateurs, ce qu’ils ont appris. Des activités sportives comme la danse, le tir à l’arc, l’initiation équestre vont inciter les enfants à trouver leur équilibre, à gagner en confiance en eux, à doser leurs efforts jusqu’à se dépasser peut-être, à coopérer, à respecter les règles données par les animateurs spécialisés. Une animatrice spécialisée (prof de danse diplômée) apprendra aux enfants une chorégraphie qu’ils devront s’approprier dans le but de présenter leur travail lors d’un spectacle-hommage le 18 Décembre. Il s’agira de danse moderne accompagnant de la musique baroque, ce qui développera la culture musicale des enfants. Une intervenante danse viendra leur apprendre une chorégraphie qu’ils présenteront lors d’une soirée organisée à Metz. En quoi est-ce une colo apprenante ? ———————————— Les thèmes abordés tels que l’éducation à l’environnement, la pratique de sports, l’éducation musicale vont servir de point de départ à la lecture : recherche documentaire, utilisation des livrets pédagogiques de la mare et des traces et indices de présence, lecture des paroles d’un chant… L’éducation au respect de la nature passe aussi par les papiers que l’on jette dans la poubelle et non à côté, les lumières qu’il faut éteindre lorsqu’elles sont inutiles, les litres d’eau qu’on économise à la douche ou en se brossant les dents, la nourriture qu’on évite de gaspilller… Une bibliothèque sera mise à disposition des enfants afin qu’ils puissent avoir un temps de lecture le soir dans leur chambre. Des temps d’échanges sont prévus avec les enfants sur le compte-rendu de leur journée, le ressenti de chacun face à la situation du vivre ensemble, les doléances de tous pour la suite du séjour. Par la diversité des publics inscrits sur le séjour, les enfants vont aussi apprendre le respect de la diversité, l’ouverture à l’autre, et découvrir des nationalités et des cultures différentes de la leur. Par le jeu et l’émerveillement, les enfants vont lire et écrire sans que cela leur paraisse une contrainte.

Le tarif de la semaine pour les familles est de 620 euros par enfant.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

ADEPPA 34 Avenue Charlemagne, 57640 Vigy Vigy Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

