Séjour de 10 jours du 3 au 13 août 2021, réservé aux enfants de 8 ans à 13 ans. Nombre d’enfants prévu, 35 ENCADR2S PAR 1 directrice 6 BAFA dont 1 SB, 1 BNSSA et un référent sanitaire. Le fil conducteur du séjour « copain du monde » repose sur plusieurs thématiques – Solidarité – citoyenneté au sein de l’education populaire – participer aux rencontres des différentes cultures – Découvrir de nouvelles activités spotives et patrimoniales – Devenir auteur et acteur de la solidarité propre au secours populaire – Mise en oeuvre d’un projet solidaire auprès de jeunes africains L’équilibre des activités d’enseignement et de loisirs est adapté à la vie de l’enfant, temps calme, temps d’élaboration du projet et activités recréatives et sportives. Un encadrement de personnes diplomées (6) d’une directrice sensibilisée aux valeurs de Copain du Monde et d’un cuisinier. 10 bénévoles du secours populaire viendront compléter l’encadrement essentiellement le matin sur les ateliers d’education populaire. Les activités extérieures au camp sont encadrées par des prestataires diplomés en possession de leur carte professionnelle. Tous les soirs un debriefing de la journée et la préparation du lendemain sont mises pour une bonne organisation du temps. Les mesures sanitaires et d’hygienne seront appliquées scrupuleusement durant le séjour. Les actvités extérieures, dirigées par des prestataires diplômés, sont déclinées comme suit: – Plongée – Accrobranche – Cucuruzzu – Club Mickey – Bains de Caldane – A cuppulata

La participation au séjour se fait par inscription et l’appel se fait auprès des centres sociaux, des établissements scolaires et des assistantes sociales de la région. Le réseau des bénéficiaires du secours populaire est évidemment activé.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping Europe Pietrosella pietrosella Pietrosella Corse-du-Sud



