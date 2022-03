Copain du MONDE ” Au Fil de l’eau” les allais, 16 avril 2022, Trogues.

Copain du MONDE ” Au Fil de l’eau”

du samedi 16 avril au mercredi 20 avril à les allais

L’éducation à l’environnement, et tout particulièrement à l’eau, est une partie intégrante à l’éducation à la citoyenneté et à la responsabilité. Son enjeu essentiel est de favoriser des comportements responsables des jeunes d’aujourd’hui pour en faire un citoyen de demain capable de s’impliquer dans la protection de l’environnement et du développement durable Les jeunes vivront des activités qui leur permettront d’acquérir des connaissances: -randonnées et course d’orientation le long des cours d’eau et rivière,fleuve(VienneLoire, Indre, Cher…) -Visite d’un aquarium -Activité de Pêche -Enquête dans la commune de Trogues: le parcours de l’eau dans la commune (d’où vient-elle ? Qu’en faisons-nous ? Où va-t-elle ?)Activité « Cycle de l’eau » L’enjeu de l’eau dans le développement durable-une journée spectacle au parc du Puy du Fou-découverte du patrimoine avec le château de Chenonceausitué sur le Cher en Touraine – circuit des vins, parcs, forêtet jardins-exploration des plus belles villes et Villages de France de cette régionet du patrimoine(Azin chinon, Tours,Chenonceau, Villandry, Avon les roches …)

600 €

Découvrir la richesse de l’eau dans notre environnement

les allais 37720 trogues Trogues Indre-et-Loire



2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T08:30:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T08:30:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T08:30:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T08:30:00 2022-04-20T18:00:00