Repoussée d’un an en raison de la crise sanitaire, la COP 26 se tiendra finalement à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre, sous la présidence du Royaume-Uni en partenariat avec l’Italie. Alors cette année 2021 est-elle une année décisive pour les négociations internationales sur le climat ?

L’année 2021 est en effet importante pour les négociations car les contributions déterminées au niveau national (CDN) des Parties signataires de l’Accord de Paris sont renouvelées et examinées pour la première fois depuis la COP21, dans le cadre du « Global Stocktake » quinquennal.

Où en est-on de ces contributions ? Est-ce que la fenêtre d’action reste suffisante pour atteindre les objectifs de Paris ? Quels résultats feraient de la COP 26 un succès ? C’est à ces questions que nous allons répondre en ouvrant la conversation avec Paul Watkinson, négociateur et facilitateur international expérimenté. Ancien président SBSTA/CCNUCC, négociateur climat pour le gouvernement français au moment de la COP21, aujourd’hui conseiller auprès du directeur des affaires européennes et internationales du ministère de la transition écologique et solidaire, Paul Watkinson suit depuis plus de 20 ans les négociations climat et nous racontera la COP de l’intérieur et les enjeux de cette 26ème COP qui s’ouvre à la fin du mois.

