Maison Des Savoirs, le vendredi 12 novembre à 18:00

Le Groupe local CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement ) vous invite à une soirée d’information et de débat sur le sujet : « COP 26 : Compenser n’est pas réduire ! » Portons fort l’objectif de faire baisser réellement les émissions de gaz à effet de serre, pour protéger les terres de celles et ceux qui en vivent dans les pays du Sud, et non promouvoir des fausses solutions pour le climat ! Réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons faire personnellement et collectivement. En attendant de se retrouver, voir la vidéo de lancement de la campagne Justice Climatique du CCFD-Terre Solidaire : [https://www.youtube.com/watch?v=y96wXUopW4c](https://www.youtube.com/watch?v=y96wXUopW4c)

Maison Des Savoirs 1 avenue de TOulouse 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T19:30:00