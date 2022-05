COP 26 1/2 – Le sommet de l’avant-dernière chance Aix-en-Provence, 25 mai 2022, Aix-en-Provence.

COP 26 1/2 – Le sommet de l’avant-dernière chance Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-05-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-25 21:45:00 21:45:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le mercredi 25 mai 2022, la COP 26 1/2 se tiendra à Aix-en-Provence. Après la COP 26 de Glasgow et en attendant les COP 27, 28, 29…, cet événement parodique apportera des réponses inattendues à la question suivante : comment résoudre la crise écologique ? Plus de 1 500 dirigeants mondiaux, chefs d’entreprises, scientifiques, artistes ou personnalités influentes avaient été pressentis pour y prendre part. Seuls six participants ont finalement été retenus, six inconnus qui ont accepté de relever le plus grand des défis : sauver la planète ! Avec pour seule arme l’amour du verbe et pour seule légitimité leur fantaisie débridée, ces six héros vous feront découvrir leurs propositions loufoques et malicieuses pour sauvegarder la biodiversité, modifier notre alimentation, diminuer notre consommation d’énergie, etc. Contre les perspectives désespérantes, ils clameront haut et fort les vertus du rire, de l’imagination et de l’éloquence.



Ce spectacle oratoire est une création originale pour les Journées de l’éloquence de cette année.



● Création : Eliott Nouaille

● Orateurs : Pierre-Henri Baert, Arezki Chougar, Bill François, Gabriel Mabilat, ● Chloé-Claudia Sediang et Eliott Nouaille.

Spectacle oratoire, COP 26 ½ – Le sommet de l’avant-dernière chance, de Eliott Nouaille, avec Pierre-Henri Baert, Arezki Chougar, Bill François, Gabriel Mabilat et Chloé-Claudia Sediang, dans le cadre du festival Les Journées de l’éloquence.

Le mercredi 25 mai 2022, la COP 26 1/2 se tiendra à Aix-en-Provence. Après la COP 26 de Glasgow et en attendant les COP 27, 28, 29…, cet événement parodique apportera des réponses inattendues à la question suivante : comment résoudre la crise écologique ? Plus de 1 500 dirigeants mondiaux, chefs d’entreprises, scientifiques, artistes ou personnalités influentes avaient été pressentis pour y prendre part. Seuls six participants ont finalement été retenus, six inconnus qui ont accepté de relever le plus grand des défis : sauver la planète ! Avec pour seule arme l’amour du verbe et pour seule légitimité leur fantaisie débridée, ces six héros vous feront découvrir leurs propositions loufoques et malicieuses pour sauvegarder la biodiversité, modifier notre alimentation, diminuer notre consommation d’énergie, etc. Contre les perspectives désespérantes, ils clameront haut et fort les vertus du rire, de l’imagination et de l’éloquence.



Ce spectacle oratoire est une création originale pour les Journées de l’éloquence de cette année.



● Création : Eliott Nouaille

● Orateurs : Pierre-Henri Baert, Arezki Chougar, Bill François, Gabriel Mabilat, ● Chloé-Claudia Sediang et Eliott Nouaille.

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-12 par