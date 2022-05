Coopoloco et Buros jeux de plateau

Coopoloco et Buros jeux de plateau, 17 juin 2022, . Coopoloco et Buros jeux de plateau

2022-06-17 – 2022-06-17 Venez rencontrer l’Epicerie Collaborative Coopoloco ( dont les locaux sont situés juste en face du bar), et en profiter pour tester l’un des nombreux jeux de plateau de l’Asso des Jeux de Plateaux de Buros. Une pierre, deux coups ! Venez rencontrer l’Epicerie Collaborative Coopoloco ( dont les locaux sont situés juste en face du bar), et en profiter pour tester l’un des nombreux jeux de plateau de l’Asso des Jeux de Plateaux de Buros. Une pierre, deux coups ! Venez rencontrer l’Epicerie Collaborative Coopoloco ( dont les locaux sont situés juste en face du bar), et en profiter pour tester l’un des nombreux jeux de plateau de l’Asso des Jeux de Plateaux de Buros. Une pierre, deux coups ! La voisine dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville