Samedi 27 novembre, 20h00 MENTO CLOUB * Le Mento Cloub est un ensemble Lyonnais travaillant sur le répertoire Caribéen des années 50 (et antérieur) afin de remettre au gout du jour ces chansons plus que jamais d’actualité. mento,calypso, rocksteady le mento cloub distille une musique dansante et fédératrice . https://www.mentocloub.com/ *

samedi 27 novembre – 20h00 à 23h30

COOPERATIVE DU ZEBRE 22 rue Jean-Baptiste Say, 69001 Lyon

