Coopération : et si on s’inspirait de la nature ? – Mardi 9 novembre Tournefeuille, 9 novembre 2021, Tournefeuille.

Tournefeuille, le mardi 9 novembre à 18:00

Par exemple que les arbres et les champignons de nos forêts ont besoin les uns des autres pour vivre. En somme que la biodiversité, le vivant et ses formes de coopération constituent un modèle pour transformer nos sociétés. L’Economie sociale et solidaire utilise des formes de coopération territoriales et citoyennes et porte des initiatives pour inclure les plus fragiles. Peut-elle s’inspirer de la nature pour améliorer ses modèles de coopération ? Peut-on imaginer des réponses nouvelles pour en renforcer les racines ? Les acteurs de l’ESS vous invitent à en débattre lors de cet évènement départemental du Mois de l’Economie sociale et solidaire. **18h15** Ouverture de la salle. **18h30** Film « L’intelligence des arbres, 2017, 80 mn ». **20h00** Débat « Coopération, et si on s’inspirait de la nature ? ». **21h15** Echanges avec la salle. **21h30** Clôture de la soirée autour d’un verre de jus de fruits proposé par La Chouette Coop. L’évènement sera retransmis en direct [**sur la chaîne Youtube**](https://www.youtube.com/channel/UCcAuqbtzKU0dOZQyKaVpL_Q) de l’Archipel Tournefeuille. INFOS PRATIQUES Entrée libre, places financées par les partenaires. Les places non retirées au plus tard 15 mn avant le début de la séance seront remises en vente sur place. Pass sanitaire et masque obligatoires. Utopia Borderouge 59 Av. Maurice Bourgès-Maunoury 31200 Toulouse Métro Trois Cocus (Ligne B)

Sur réservation

Projection-débat – La nature a beaucoup à nous apprendre

