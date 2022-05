COOP LIVE FESTIVAL Puilacher, 10 juin 2022, Puilacher.

COOP LIVE FESTIVAL Puilacher

2022-06-10 – 2022-06-12

Puilacher Hérault Puilacher

Pour sa troisième édition, le Coop Live Festival revient pour animer la cave coopérative de Puilacher Site industriel métamorphosé en lieu artistique, culturel et festif, évadez vous le temps d’un week end.

En image, en musique et en peinture, 8 artistes, aux inspirations diverses, imprégneront l’espace de leur savoir faire avec une oeuvre éternelle ou fugace Entre béton et inox, petits et grands déambuleront avec joie pour découvrir ces expositions d’un nouveau genre Leur parcours sera ponctué de rencontres avec nos artistes ravis de partager leur expérience et d’ateliers où tous pourront s’essayer à la pratique du skateboard, de l’escalade ou encore du graffiti.

Des animations à ciel ouvert rythmées par une ambiance musicale tonitruante assurée par 3 groupes, prêts à accompagner votre contemplation, votre balade jusqu’au bout de la nuit !

Puilacher

