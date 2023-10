À l’intérieur de nos objets électroniques COOP 5 POUR 100 Caen, 21 octobre 2023, Caen.

Apport théorique pour comprendre l’impact environnemental de la fabrication des objets électroniques en découvrant ce qui les composent et montrer comment nous pouvons agir concrètement et simplement sur l’impact de nos objets.

Et apport pratique, mettre les mains dans les cambouis pour débusquer directement sur des objets des problèmes récurrents que l’on peut rencontrer et réussir à les remettre en état de marche.

A vos outils !

COOP 5 POUR 100 33 route de Trouville 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Colin BEHNERS