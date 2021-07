Cool Le Loing Pré de pins, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Moret-Loing-et-Orvanne.

_Détendez-vous en musique au niveau des berges du Loing sur le Pré de Pins…_ Un été musical et relaxant ————————– Un paysage magnifique, du soleil, de la musique : un cocktail plus qu’idyllique ! DJ DAM’S de Moret met à l’honneur la musique électronique et vous invite à travers ses mixs à un moment d’évasion et de détente dans un cadre relaxant au bord du Loing d’où vous pourrez profiter d’un magnifique panorama sur la ville. Qui est DJ DAM’S de Moret ? ————————— La passion de Damien pour la musique, l’art du mix et l’équipement scénique débute dès sa plus tendre enfance à Moret-sur-Loing. En 1996, poussé par la passion et l’envie de faire danser il commence à s’équiper, il organise et anime des évènements sur la commune et sa région. Un seul mot d’ordre : faire plaisir et se faire plaisir. Dès le début il a une sensibilité pour les musiques électroniques, de la Dance des années 90 en passant par la house « french touch », l’électro… mais pas seulement. Il a su conserver de l’éclectisme pour le plus grand bonheur des amateurs de tous styles de musiques qu’ils soient danseurs, auditeurs de podcasts ou de radios. Le concept de « Cool Le Loing » ——————————- “Les 5 dates de Cool Le Loing sont parties d’une idée, une envie commune entre les membres de Moret-Loing-et-Orvanne et moi-même de proposer un voyage musical aux personnes venant se ressourcer au bord du Loing. Depuis bien longtemps j’avais cette idée dans un coin de la tête, je suis vraiment heureux qu’elle ait pu germer avec l’aide de membres investis de la commune”, rapporte DJ DAM’S. “Pour ces 5 prestations qui me tiennent vraiment à cœur, j’ai préparé 5 playlists sur mesure naviguant par des styles de musiques électroniques Chillout, Deep House, Melodic House… donc surtout de la musique très cool typée lounge adaptée à un large auditoire… Bref une ambiance qui donne la banane, qui pousse à la quiétude. J’ajouterai juste : venez nombreux passer un moment de détente !” **Informations pratiques :** Accès libre Buvette et glaces sur place Parking : Pré de Pins et Grand Jardin

