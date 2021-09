“Convois. La déportation des juifs de France” (Éditions du Détour) par Jean-Luc Pinol Palais des Beaux-Arts de Lille, 8 novembre 2021, Lille.

“Convois. La déportation des juifs de France” (Éditions du Détour) par Jean-Luc Pinol

Palais des Beaux-Arts de Lille, le lundi 8 novembre à 17:30

L’ouvrage étudie les données du Mémorial de la déportation des Juifs de France établies par Serge Klarsfeld, en dressant la cartographie précise des déportations, en fonction, en particulier du lieu de naissance des déportés. On peut suivre le trajet de ces vies promises à la mort (fusillées ou exterminées dans les camps). De nouvelles questions surgissent : pourquoi tant de Strasbourgeois arrêtés en Dordogne ? Pourquoi autant de Juifs polonais raflés dans les Ardennes ? Ce livre donne à lire dans l’espace, mais aussi dans le temps, l’ampleur de la catastrophe et la complexité des destins de chaque famille et des destins singuliers de chaque personne déportée, à partir de leurs adresses à Paris et en banlieue. Le livre fait apparaitre les croisements des cas individuels et de l’histoire collective : les décisions de l’occupant, les lois scélérates et les responsabilités de la collaboration.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



