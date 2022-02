Conviviale Chandeleur – Soirée Crêpes Siège de Transat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le samedi 5 février, à partir de 19h, l’association Transat vous convie à sa Conviviale Chandeleur ! L’occasion de prolonger notamment sympathiquement les échanges après la permanence d’accueil ;) Retrouvez nous au siège de l’association (9 rue Saint-Mathieu 13002 Marseille) pour venir partager des crêpes, rencontrer l’association et échanger dans un moment convivial ! N’hésitez pas à apporter des crêpes et des garnitures de toutes sortes ! Soirée ouverte à toustes, personnes trans, NB, proches, cis allié.e.s. Venez rencontrer l’association dans un cadre détendu ? CONTACT ☎️ 06 47 53 84 75 [[https://www.facebook.com/events/466397888475779/](https://www.facebook.com/events/466397888475779/)](https://www.facebook.com/events/466397888475779/)

