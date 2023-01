Convivència s’expose Arles, 27 janvier 2023, Arles .

Convivència s’expose

Rue du 4 septembre Salle Jean et Pons Dedieu Arles Bouches-du-Rhône Salle Jean et Pons Dedieu Rue du 4 septembre

2023-01-27 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-03 18:00:00 18:00:00

Salle Jean et Pons Dedieu Rue du 4 septembre

Arles

Bouches-du-Rhône

Depuis l’automne, les 6 photographes du festival ont travaillé d’arrache pied pour mettre en commun leurs quelques mille clichés et en sélectionner les plus représentatifs de l’évènement dans tous ses aspects : les concerts, les scènes découverte, le carrefour des alternatives et de la transition, les ateliers, les animations, les débats, l’équipe des bénévoles et l’ambiance chaleureuse et familiale.



Ils investiront la salle Jean et Pons Dedieu (56 rue du 4 septembre) du 27 janvier au 3 février, l’exposition sera ouverte de 11h à 18h.



Photographies de Serge Bartolotti, Bernard Fernandez, Evelyne Mérique, Henri Mouraret, Daniel Nassoy, Christian Pastor.

Cette exposition est une rétrospective photos sur la vingtième édition du festival “la Semaine de Convivència“ qui s’est déroulé en juillet dernier au boulodrome Daillan de Trinquetaille.

contact@passiones.com +33 4 90 47 55 35 http://convivencia.over-blog.net/

Salle Jean et Pons Dedieu Rue du 4 septembre Arles

dernière mise à jour : 2023-01-12 par