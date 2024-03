CONVIVENCIA FAIT ESCALE A TOULOUSE Toulouse, samedi 29 juin 2024.

La péniche, parée de mille couleurs, se prépare pour son voyage musical estival ! Depuis les berges du Canal du Midi, on monte le son et on se laisse emporter par des musiques venues d’Afrique, d’Amérique latine, d’Extrême Orient ou bien de Sibérie et d’Occitanie…

La péniche Tourmente accompagne le festival depuis plus de 20 ans. Longue de 30 mètres, elle se transforme chaque été en scène de concerts. Imaginez-vous au bord de l’eau dans une ambiance guinguette aux sons des musiques du monde.

Il est temps de lever le voile sur la programmation !

Voici les 1ers noms qui enflammeront la scène du Tourmente au cœur de l’été.

STOGIE T

Dans le monde du rap et du hip hop africain, Stogie T s’impose comme une véritable légende. Vue à travers le prisme de l’histoire de l’Afrique du Sud, sa musique s’inspire de l’instabilité politique, des libertés récemment acquises par la jeunesse et des agissements des nouveaux friqués du Sud du continent.

NIDIA GÓNGORA & CANALÓN DE TIMBIQUÍ x RECO RECO

Lorsque le groupe emblématique de la côte pacifique colombienne plonge ses musiques afro-latines dans le chaudron électro-live des Toulousains de Reco Reco, la rencontre atteint des sommets inattendus au cœur de l’état de Cauca ! L’ensemble est mené par l’iconique Nidia Góngora (la voix de Quantic, Ondatropica et The Bongo Hop) pour célébrer une musique vibrante et vivante.

SAMI GALBI

Avec ses machines analogiques et ses synthé, Sami Galbi module les musiques populaires et folkloriques en leur donnant une texture pop et une atmosphère club et puise dans les musiques de son enfance celles qu’il a redécouvertes dans les cabarets de Casablanca et qu’il raconte à sa façon.

NUSANTARA BEAT

Ce sextet implanté à Amsterdam rassemble des membres de Jungle By Night, POM, The Mysterons, Altın Gün et Surf Aid-Kit et puise son inspiration dans le répertoire traditionnel indonésien. Nusantara Beat plonge des standards balinais dans un grand bain de jouvence psychédélique ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-07-23

PORT DE L’EMBOUCHURE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info@convivencia.eu

