Convivència d’hiver Salle Jean et Pons Dedieu Arles, vendredi 9 février 2024.

Convivència d’hiver Une exposition photos, un spectacle et un concert 9 17 février Salle Jean et Pons Dedieu entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

Convivència d’hiver

L’association Attention Culture réoriente son action en proposant des petits événements musicaux et éco-responsable au fil des saisons. Cette saison #1 d’hiver s’organise autour de :

l’exposition photo rétrospective du festival de juillet dernier,

le spectacle “Marie & Louise“ par la cie Haut Hasard, mêlant cirque, théâtre et musique en ouverture avec le vernissage de l’exposition,

le concert de l’accordéoniste charismatique de Bratsch et de Lalala Napoli, François Castiello en clôture.

RÉTROSPECTIVE 2023, exposition photographie

120 clichés couleur et noir & blanc.

Consacrée à la dernière l’édition de “la Semaine de Convivència“, l’exposition vous en fera revivre les moments marquants du festival (concerts, scènes découvertes, ateliers, rencontres…) et vous proposera d’en découvrir les coulisses avec notamment la tribu des bénévoles sans qui l’événement ne pourrait exister.

Exposition conçue et réalisée pour Convivència par les photographes Serge Bartolotti, Evelyne Merique, Henri Mouraret, Daniel Nassoy, Christian Pastor.

du vendredi 9 au samedi 17 février 2024, de 14h à 19h, salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 Septembre)

entrée libre

MARIE & LOUISE, spectacle inaugural

cirque, théâtre et musique

À la recherche de leur petit coin de paradis, Marie et Louise vont faire la découverte d’un potager un peu spécial.

Acrobaties, théâtre et musique les accompagnent dans leur voyage et leur quête Et si c’était possible de vivre autre-ment ?

Un spectacle plein d’humour et de poésie, d’une fraîcheur d’une lucidité et d’une justesse désarmantes !

par la compagnie Haut Hasard /le Cri que Convivència avait eu le plaisir de présenter en scène découverte en 2022.

vendredi 9 février 2024 à 19h, salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 septembre)

le spectacle sera suivi du pot de vernissage de l’exposition

entrée libre dans la limite des places disponibles

FRANÇOIS CASTIELLO EN SOLO, concert

voix et accordéon

Un voyage intime avec le chanteur et accordéoniste de Bratsch et Lalala Napoli.

« Le solo m’est arrivé il y a quelques années quand j’ai senti ma solitude et sa résonance en chacun de nous. Alors j’ai commencé à laisser mon accordéon et ma voix raconter les voyages, les rencontres et partager ces moments avec chaque personne du public. Et je me suis aperçu qu’en racontant une histoire, on en entend cent. Et me voilà, solo, habillant l’espace comme un couturier du silence. J’aime ! »

François Castiello propose son univers en solo, une invitation au voyage sans frontières, un souffle vibrant, intense et sensible à découvrir et ressentir.

vendredi 16 février 2024 à 19h, salle Jean et Pons Dedieu (62 rue du 4 Septembre)

entrée libre dans la limite des places disponibles

buvette sur place

Salle Jean et Pons Dedieu 62 Rue du 4 Septembre, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « semaine.convivencia@lilo.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 72 80 04 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineconvivencia.org »}]

exposition photos

©HenriMouraret / Convivència