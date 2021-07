Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Convivencia deci delà à Griffeuille Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Convivencia deci delà à Griffeuille Arles, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Arles. Convivencia deci delà à Griffeuille 2021-07-15 16:00:00 – 2021-07-15 chemin dit Draille des Jonquets Mas du Pont de Lucas

Arles Bouches-du-Rhône 16-18h ATELIERS

réparation de petit matériel électro-ménager, d’ordinateurs, de vélos, fabrication de produits ménagers et d’hygiène



16-18h PARCOURS SANTÉ



17h RAMASSAGE DE DÉCHETS

suivi d’un échange “produire moins de déchets“



19h ATELIER ARTS PLASTIQUES

“j’ai une idée pour Griffeuille“



19h CONCERT

orchestre ANWAR SENHAJI 1 soirée, 2 Concerts ! Nicolas PUIG puis Denis PÉAN(membre de Lo'jo) contact@passiones.com +33 4 90 47 55 35 http://convivencia.over-blog.net/

orchestre ANWAR SENHAJI

Arles Adresse chemin dit Draille des Jonquets Mas du Pont de Lucas