Vélorution et fête du vélo Convibicy Samedi 10 juin, 17h00 Convibicy, La maison du vélo entrée libre

Fidèle à son nom qui met au centre la convivialité autour des pratiques cyclistes, l’association proposera dans ses activités : Vélorution*, parcours d’agilité, exposition de vélo originaux, stands de fringues et de vélos, musique, guinguette…

Programme :

Vélorution :

16h30. Rassemblement place de la République: rendez-vous, habillé en orange…

17h. Départ de la Vélorution* : place de la République

18h. Arrivée : place de la croisière, devant le local de Convibicy vers 18h

*La Vélorution, c’est une promenade groupée et festive de 7km qui permet aux vélos de se montrer dans la ville et d’encourager à la pratique du vélo.

Les participant-e-s sont invité-e-s à venir habillé-e-s ou avec des décorations orange en référence à la Hollande, pays du vélo qui était celui du tout voiture il y a encore quelques décennies. Un exemple de transformation des infrastructures de transport et des pratiques que nous rêvons au sein de l’association !

> Fête au local – place de la Croisière

Dès 16h, les stands seront en place pour vous accueillir à la Maison du vélo (boulodrome des Alyscamps – place de la Croisière) :, tester son agilité sur un petit parcours technique, échanger autour des pratiques, raconter ces plus beaux voyages à bicyclette, trouver des pièces mécaniques, des vélos ou des fringues (fripes)…

Une petite restauration sera mise en place au profit de l’association.

Les 10 ans de l’association Convibicy

La fête du vélo sera l’occasion de fêter les 10 ans de l’association Convibicy – pour convivialité et bicyclette – créée en 2013. Elle poursuit aujourd’hui ses activités autour des ateliers d’autoréparation (un dimanche sur deux de 15h à 19h), l’organisation de balades et la participation à certaines consultations et réunions avec les pouvoirs publics pour les problématiques autour de la mobilité dans le pays d’Arles.

Convibicy, La maison du vélo Place de la Croisière, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 82 14 24 68 https://convibicy.wordpress.com/ http://www.facebook.com/ConviBicy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T17:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00

