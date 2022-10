Converser : Ateliers de conversation en français Amiens, 14 octobre 2022, Amiens.

Converser : Ateliers de conversation en français

50 Rue de la République Amiens Somme

2022-10-14 – 2022-10-14

Amiens

Somme

Les vendredis 14 et 28 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre 10h

Ateliers de conversation en français. Vous souhaitez améliorer votre Français et rencontrer des personnes du monde

entier ? Venez participer aux ateliers de conversation ! Animés par des bibliothécaires, ces ateliers permettent d’échanger, d’apprendre et aussi de rire !

Inscription conseillée dans les bibliothèques,

par téléphone au 03 22 97 10 10 ou par mail : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Bibliothèque Louis Aragon

+33 3 22 97 10 10

Amiens

