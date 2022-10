Conversations philosophiques avec Yan Marchand « Qu’est-ce qu’une vie hors norme ? »

Conversations philosophiques avec Yan Marchand « Qu’est-ce qu’une vie hors norme ? », 19 octobre 2022, . Conversations philosophiques avec Yan Marchand « Qu’est-ce qu’une vie hors norme ? »



2022-10-19 18:00:00 – 2022-10-19 Être normal, qu’est-ce que cela veut dire ? Une vie hors-norme est-elle possible ? Pour répondre à ces questions philosophiques, nous inviterons Peddy Bottom à notre table. Un personnage étrange entre la poule, l’humain et le poisson qui cherche inlassablement à savoir qui il est. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville