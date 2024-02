Conversations philosophiques atelier philo pour tous Atelier Ovono Lesneven, samedi 24 février 2024.

Vous cherchez à aborder la vie avec philosophie ?

Vous avez besoin de mieux comprendre le monde, de trouver des réponses à vos questions existentielles ?

Venez partager un moment privilégié de parole, d’écoute et de réflexion autour d’une question philosophique. Pas besoin d’avoir lu Platon ou Kant pour participer !

À travers ses « conversations philosophiques », Aristide OVONO vous invite à échanger sur des sujets existentiels ou d’actualité, en vous guidant vers une réflexion profonde et éclairée. Tout ceci avec simplicité, bienveillance et convivialité.

Préparez vos questions et rejoignez-nous pour des conversations enrichissantes et des moments de partage. Vous ferez de la philosophie un outil puissant pour naviguer dans la complexité du monde moderne et aborder la vie avec sagesse et recul.

Sur réservation (6 places) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

Atelier Ovono 15 place Maréchal Foch

Lesneven 29260 Finistère Bretagne atelierovono@gmail.com

