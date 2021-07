Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Conversations : Les mercredis d’Enza Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Agrégée de lettres, poète et artiste, Enza Palamara est spécialiste des oeuvres de Baudelaire, Bonnefoy et Guillevic et se passionne pour les correspondances entre peinture et poésie. Elle se propose d’engager avec vous une conversation-parcours autour de trois poètes au coeur de ces correspondances. Les séances de ce cycle aborderont successivement les correspondances artistiques autour de Baudelaire (22 septembre), d’Apollinaire (20 octobre) et de Jaccottet (10 novembre).

Entrée libre sur réservation

Conversation-parcours autour de trois poètes Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T17:00:00;2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T17:00:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T17:00:00

