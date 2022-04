Conversations fantômes Théâtre La Kanopé II Lagord Catégories d’évènement: Charente-Maritime

LAGORD

Conversations fantômes Théâtre La Kanopé II, 20 mai 2022, Lagord. Conversations fantômes

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Théâtre La Kanopé II

Dans cette pièce, la comédienne Camille Juhel, seule en scène, interprète quatre personnages qui nous donnent un aperçu de leur vie à un instant T ; celui où tout bascule au souvenir d’actes trop lourds à porter. Malgré ces situations parfois tragiques, où les personnages flirtent avec la folie, surviennent des moments drôles et absurdes. On saisit alors des bribes d’humanité dans la noirceur. Écriture & interprétation Camille Juhel (Compagnie Les Murmures impatients) Mise en scène Héloïse Martin Durée 1h15 Tout public à partir de 14 ans

Réservation obligatoire – 10 € tarif plein / 7 € tarif réduit

Une pièce de théâtre faite d’histoires sombres, émouvantes et même parfois un peu drôles… Théâtre La Kanopé II 4 rue du Moulin de Vendôme 17140 Lagord Lagord Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:15:00;2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T20:15:00

