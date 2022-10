Conversations de l’Abbaye – Héritage : Comment concilier transmission et égalité des chances ? Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Conversations de l’Abbaye – Héritage : Comment concilier transmission et égalité des chances ? Auxerre, 14 octobre 2022, Auxerre. Conversations de l’Abbaye – Héritage : Comment concilier transmission et égalité des chances ?

2 Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain

2022-10-14 – 2022-10-14

Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain

Auxerre

Yonne Auxerre EUR Débat entre Claire Fournier, journaliste économique, et Lisa Vignoli, journaliste, chroniqueuse et auteure.

Les personnalités invitées introduisent le thème d’actualité et échangent avec le public. Le débat est suivi

d’une séance de signature de leur dernier livre, en partenariat avec la librairie indépendante Obliques. +33 3 86 18 02 90 Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Ville Auxerre lieuville Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Conversations de l’Abbaye – Héritage : Comment concilier transmission et égalité des chances ? Auxerre 2022-10-14 was last modified: by Conversations de l’Abbaye – Héritage : Comment concilier transmission et égalité des chances ? Auxerre Auxerre 14 octobre 2022 2 Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne auxerre Yonne

Auxerre Yonne